沙田馬場周日（31日）設有十場日馬賽事，有兩匹上次落飛馬值得重視。

首匹是第三場四班泥地1200米「再大大」，此駒以往由丁冠豪訓練，結果七戰全敗。

此駒季初轉投鄭俊偉馬房，前仗在田草1000米後追第七，上仗跑同程改由史卓豐操刀，臨場是15倍冷門。

「再大大」在閘前受到不少注碼支持，最終打到8.3倍開跑，跌幅達44%。

這回「再大大」繼續後追，但只能以第八名過終點。

「再大大」如今轉戰泥地兼由莫雷拉壓陣，真的要盯緊電算機賠率變動。

另一匹是留意是第九場三班草地1600米「美麗日子」，此駒同程有一冠四亞三季之賽績支持。

「美麗日子」上仗重配潘明輝跑同程，臨場是34倍冷門，閘前注碼瘋狂湧入，最後只有20倍開跑，跌幅達41%。

此駒沿途前置，結果不敵「足金好球」屈居亞軍，今次人馬繼續合作，熟能生巧下，有望勝回一仗。

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