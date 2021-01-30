有不少客人曾問我，何謂「頭尖額窄無貴格」？頭尖的意思代表頭頂的百會穴高，百會穴高之人自尊心強。

額頭代表少年時期的運氣，即十五歲至三十歲期間。額頭窄之人少年運較一般，若再配合額角低，則代表此人分析能力不高，智商一般。

額頭低窄之人少年運不好、分析能力欠佳，但百會穴高之人自尊心重，並會覺得自我能力高。

若要他做勞力工作，則會感到沒有面子而不願意「屈就」，但要他從事文職工作，其能力又不足以應付，因此往往會變成「高不成，低不就」。

「頭尖額窄」之人個性較為固執、性格急躁，做事缺乏遠見，只顧及眼前的利益，而且其人出身一般，少年運較差。

若有此面相特徵者，也不需要擔心，只要面相中的眉毛、眼睛、鼻子、顴骨、嘴巴、下巴等位置能有所配合，在三十歲後仍能發光發亮。

只是三十歲前宜韜光養晦，不要太過進取，以免招致失敗。

今期有利屬豬、屬兔及屬狗的騎練，可留意以下騎練：潘頓、莫雷拉、薛恩、霍利時、賀賢、史卓豐、蔡明紹、韋達、蘇保羅、容天鵬及呂健威等。

周日（31日）第九場三班草地1600米「美麗日子」，七歲馬狀態非常好，上仗領放馬「行雲流水」造了超快步速，頭三段快了1秒27，緊隨其後的「美麗日子」仍能跑第二，表現十分驚喜。

今仗較少領放馬，只要「美麗日子」步速正常，則有望補中。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所裨益。

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