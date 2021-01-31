今日（31日）第四場四班1600米「鋒芒快露」，前仗後上露一手，再出擠阻兼被頂出四叠轉彎，末段都追番唔少，過終點後餘勁仍強，照睇加程一樣啱跑。

今次遇啱雷神座騎退出，補上仲搵埋佢幫手，就更加穩陣。

第六場二班1400米「劍飛天」，初出只輸兩個零馬位跑第九，南非馬一出有咁表現都應該收貨，今次加程200米，再強配莫雷拉，埋門親試大閘，轉彎又開鞭考驗，試好晒應該冇問題。

第九場三班1600米「幸福友善」，六個大閘試前又試後，似係唔好唔出，蘇銘倫過咗檔就摸住唔放，仲幫埋手做功夫，停賽前咁重視，博佢一出即砌。

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