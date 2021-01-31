新冠肺炎爆發已有一年，全球經濟大受打擊，首當其衝的旅遊業更慘不忍睹，身為旅遊業議會主席嘅黃進達，當然想盡辦法挽救業界，但要扭轉當前逆境又談何容易！

好似馬圈中的Michael鄭俊偉，季內現只贏得兩W，比起旅遊業嘅苦況可謂不相伯仲，雖然黃生未能即時挽救到旅遊業，但在馬場上就有機會拯救Michael，因為佢名下馬「旅遊達人」周日（31日）出戰第八場四班1400米。

呢匹三歲仔初出跑1200米，只不敵超級馬「楚霸王」得第二，擺明係四班筍盤，今仗增程跑1400米應更合適，有望為Michael爭取寶貴頭馬。

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