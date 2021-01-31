今午（31日）沙田八草兩泥賽事，草地用B加2欄作賽，草地及泥地的度地儀指數分別為2.70及9.50，兩條賽道掛牌均為好地，草地將不會進行壓地。

睇番最近元旦日同一移欄十場轉彎路程賽事，大利彎位守內叠之馬匹，而一及二檔總共贏七場。

就算是居中後上如「皮具之星」、「駿益善」、「勝得精彩」及「加州雷電」都係在內叠等位衝上，走外叠轉彎會好蝕底。

今戰列陣馬中，第四場「海島材子」唯一頭馬正是在B加2欄所得，亦是全場唯一贏過此移欄之參戰馬，今場快馬唔多搶出可回復表現。

另外，第八場「仍然贏」跑B加2欄一次即入Q，有運抽到一檔起步，藉形勢之助有力爭勝。

至於兩場泥地均為1200米，近期此程後追馬唔蝕底，如「翡翠劇院」及「銀紙」均從中後位置衝上跑入前兩名，所以第三場「八進」及第五場「特駒聯盟」等擅跑泥地之後追馬可秤先。

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