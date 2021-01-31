今季只得1W嘅見習騎師陳嘉熙，本月中由羅富全轉投方嘉柏學藝，暫時未幫新師傅贏馬，但跑咗四個賽馬日拎到兩亞兩季 ，過檔後暫時成績合格。

剛周三（27日）谷草夜馬，師徒搏失「駿爵士」 ，以短馬頭位之差輸俾大冷門「變數」飲恨。

賽後方仔被影到喺解鞍處聽陳嘉熙匯報時，神色凝重，外間以為係興師問罪，但其實只係話佢幾句。

兩人日前晨操仲一齊拍住上，拎起揮春拍攝馬會賀年宣傳片，方仔仲即興講咗廣東話，心情唔似有任何不快，兩師徒並無異樣。

方仔同已離開香港馬圈嘅大摩一樣，都喺香港生活超過四份一世紀，廣東話會話能力唔止講「早晨」、「拜拜」咁簡單。

不過日常工作上，方仔都係以講英文為主，佢講廣東話講成點，大家喺過年前後可以上YouTube等頻道睇到。

講番方、陳兩師徙，嘉熙「轉倉」後嘅上陣次數的確多咗，而且唔少座騎都具競爭力。

畢竟陳嘉熙已經26歲，算係一位「高齡」見習生，要好好把握今次機會，為日後升格做大師傅鋪路。

撰文：林湛穎

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