馬主韋浩文（Herman）係慈善機構東華三院嘅第三副主席，上個月《歡樂滿東華》共籌得$112,888,888善款，Herman又出錢又出力。

正所謂善有善報，佢愛駒「韋小寶」服役以來成績一直都唔錯，現時評分嚟到95分高位，但呢匹五歲馬保持忠心馬本色，落場甚少甩獎金。

「韋小寶」近兩仗都造最快末段時間，不過忠心歸忠心，但孭住重磅點都係差少少追唔切。

有見及此，周日（31日）尾場此駒再戰二班1200米，借得減七磅見習騎師周俊樂，實負125磅，對發揮一定有幫助，有機會重開勝門。

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