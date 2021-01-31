今午（31日）頭場四班1200米，周俊樂所騎的「量化歡騰」今季初部署減分，在三班五戰未有報跑歷季四戰冠亞季負各一的此程，上仗敗後可降四班，隨即被安排回從化操練，小休一個月可見真章。

另一匹博排一檔的初出馬「勝得威風」，同主「勝得精彩」極急進，而此駒試大閘已有及鋒而試感，馬房要爭冠靠這類質新馬，可一出即拼。

尾場二班1200米，周俊樂座騎「韋小寶」季內經常慢閘，今仗換人減磅出戰或有不同演出，值得再追。

「艮志騰雲」今仗有一檔之助，今季轉投沈集成後，變成一匹並非獨沽一味靠放之馬，在谷草三戰兩勝後升班回師最首本的田草1200米，可望持續有好表現。

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