羅富全馬房初出馬成績向來不俗，季內已分別有「大眾開心」及「健康愉快」錄得服役及在港初出即勝。

今午（31日）在沙田馬場跑馬，羅富全馬房三歲新西蘭自購新馬「金像非凡」將角逐第三場四班泥地1200米。

「金像非凡」父系Per Incanto服役最高成就為三級賽托迪尼錦標（1200米）冠軍，競賽生涯早期已有頭馬進賬，性能早熟。

在港同父馬包括「勇冠多」及「多多寶驥」等駒皆擅跑泥地短途賽，場地性能有根有據。

「金像非凡」母系Centree的同母兄長「翱感」（已退役）在港五勝1400米至1600米賽事，並扶搖直上由第四班升上第一班，成績不俗。

「金像非凡」來港後四度試閘，上周四（21日）在從化試泥閘走勢有前有後，狀態已達作戰水準。

羅富全以往有「繽紛遊戲」及「悅驫」等駒初出在泥地贏馬或上名，「金像非凡」賽前備戰完整，未嘗不可一擊即中。

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