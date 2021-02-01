2021年1月份話咁快就完咗，又係時候嚟個騎師成績大檢閱啦。

雷神在1月份可以話大殺四方，除咗贏足全個月之外，加埋掃咗廿Win咁多！

現時只得五位騎師（不包括莫雷拉本人）季內贏超過20場頭馬，跑一個月多過人哋跑半季，你都咪話唔誇張！

至於宿敵潘頓，除咗1月17日食白果，其餘日子都有馬贏，合共贏咗14Win。

現時勢頭真係完全被比下去，暫時季內落後對方25Win，畀佢跑多一個月都追唔到啦！

冠軍騎師可以話係提前分勝負。

去年12月成績欠佳的田泰安，1月明顯反彈，但都只得7Win；奇就奇在七場頭馬係分開七日贏，日行一善，所以其實只得兩日食白果，過得去啦！

有驚喜嘅仲有賀銘年，佢在1月份試過單日5Win，埋單全個月贏6Win，已經叻過絕大部份騎師，因為佢哋好多嘅頭馬數字，仲係兩隻甚至一隻手已經數得晒。

至於巴度同蘇銘倫呢兩位曾長駐法國的騎師之叫座力，甚至已經超越田泰安，在1月份成績卻很普通。

巴度1月初一度係威係勢，但點知自1月10日之後就未贏過，整個月埋單只得6Win。

蘇銘倫更加慘成票房毒藥，好多馬臨場票如雨下，但全部都輸到冇影，捧場客無不叫苦連天。

令人失望嘅仲有華將一哥何澤堯，1月4Win之中，仲要有一場係「金鎗六十」贏董事盃，其餘場次加埋贏得3Win咁大把。

去年12月慘食白果嘅史卓豐，1月都有3Win，起碼叫贏番馬先，但黃皓楠、陳嘉熙、黃俊同巫顯東，1月份就得個桔。

展望2月，雷神要停賽兩日，另外蘇銘倫亦要停賽兩天。

相信唔少騎師嘅成績都會提升，潘頓有望於2月份做番次單月冠軍。

陳嘉熙轉咗跟師傅方嘉柏，希望有機會可以贏番馬改善成績。

另外，今季明顯同前波士告東尼改善關係嘅蔡明紹，絕對有機會贏取更多頭馬，值得支持。

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