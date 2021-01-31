角逐周三（3日）谷草夜賽的沈集成馬房四歲澳洲自購馬「平常心」，上季起在港出賽，當時演出平淡，今季卻突飛猛進。

連同上仗與潘頓復合即贏，此駒季內增至五戰三冠一亞一殿。

「平常心」暫在百萬挑戰盃以51分高踞榜首，第二、三位依次是告東尼馬房「幸福老撾」及蔡約翰馬房「共創繽紛」，分別只有39分及38分，與前駒均有一段距離。

「平常心」在港三捷均於谷草1200米取得，周三晚甘於縮程跑1000米，擺明爭分以鞏回領導地位，以期榮膺跑馬地新任一哥。

而且此駒與潘頓合拍，人馬累積合作兩戰谷草全勝，今戰值得重視。

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