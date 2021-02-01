榜首騎師莫雷拉近期頭馬進賬源源不絕，他已連續七期賽事梅開二度或中三元之餘，且憑「好眼光」、「喜駿駒」及「美麗掌聲」連食三次賽事尾糊，氣勢之盛一時無兩。

星期三（3日）舉行九場谷草夜賽，雷神在尾場三班1200米將夥拍方嘉柏馬房「資本家」出賽，有望延續其尾糊王或尾場王威名。

「資本家」由本港前女騎師蔣嘉琦名下賽馬事業有限公司引入，上次在港初出跑同程沿途困守內欄不利位置，最終後上與「共創繽紛」跑獲平頭亞軍，而後駒其後亦成功補中，從中反映前駒實力不弱。

方嘉柏今季全力支持雷神，然而後者近期夥拍方廐賽駒連番搏失，騎者為人為己定必全力以赴，務求復替前者建功。

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