美國灰毛配種馬The Factor在港四匹已交出頭馬的子嗣中，蔡廐「平海歡星」及丁廐「銀河飛馬」皆是谷草能手。

星期三（3日）舉行九場谷草夜賽，兩匹The Factor灰毛後代「馭風行」（蘇廐）及「陽光霸駒」（高廐）打王牌分頭出擊，各有一定攻擊力。

角逐第五場四班1650米的「馭風行」雖然十戰零上名，但這匹五歲自購馬上季四次角逐三班同程大多所負不遠。

其中，於去年4月8日跑第四名，同場前三名「又係熊」、「一舖成名」及「童話」都是三班賽頭馬，賽績水準可見一斑。

此駒早前曾在從化三度試閘，今戰初跑四班賽級數佔優，未嘗不可藉此敲響服役勝鼓。

至於第八場「陽光霸駒」上仗初跑谷草1200米雖只得第十名，但在直路大部份時間俱未能望空，落敗可以體諒。

這匹四歲澳洲自購馬近日曾由史卓豐彈草閘，狀態有所提升，出賽可施威脅。

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