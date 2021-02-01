呂健威在1月24日田戰派四匹新勝馬上陣，結果有「金鎗六十」及「勁力勇士」連捷替馬房起孖。

谷中周三（3日）賽事，呂廐共派七駒上陣。

其中，「陽明高高」、「英明勇將」及「鴻運飛鷹」均於上仗勝出，如今一起乘勝追擊。

自去年12月以來，呂廐六匹新勝馬列陣，除「共同勝利」臨場換人欠表現之外，其餘五駒獲三冠一亞一殿佳績，所以此廐今戰三匹新勝馬確有吼緊必要。

機會最佳者是第九場「鴻運飛鷹」，此駒兩次跑谷草1200米均上名，包括上賽初配潘頓即一放到底。

而且所造締速甚佳，總時間1分08秒99，比起當晚另外四場同程均快半秒以上，留在第三班跑可期連捷

另外，第四場「陽明高高」近兩仗跑谷草1200米獲一勝一位，演出可靠。

睇番呂廐今季暫有四匹新勝馬打王牌上陣，共取兩贏一位。

此駒近況良好，以王牌馬身份再戰強項，可望再有好表現。

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