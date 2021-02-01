近期最轟動的國際馬圈新聞，出自新西蘭湛頓馬場威靈頓盃賽馬日。

當天有馬迷於一場65分讓賽舉行期間，越過觀眾席進入跑道，站在距離終點150米的地方，險象環生。

猶幸一眾騎師當時皆避開了該位不速之客，未有釀成意外，而當事人賽後亦因非法進入跑道被捕。

其中一匹參戰馬Boston Strong Boy則受到影響，其騎師需要大力勒避致失位甚多。

賽後牠被當地馬會宣佈為非出賽馬匹，投注可獲退款。

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