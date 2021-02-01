潘頓騎近四匹沈廐馬獲三冠，分別是「知道再勝」、「零距離」和「好玩福星」，合作如魚得水。

周三（3日）晚沈廐共有三駒交由潘頓操刀，值得高度重視。

第四場四班1200米「有運來」，上仗在港初出配巴度跑田草千二米只得第九，表現平平。

但復課後由潘頓試千二米谷閘，應聲彈出一放到底，狀態突飛猛進。

同父馬「陽明滿滿」和「南區寶」皆擅谷草短途，「有運來」打王牌轉場非無的放矢，有資格大變身出冷。

第六場二班1000米「平常心」，今季四戰谷草獲三冠一亞，現居百萬挑戰盃榜首，戰意鮮明可作重心。

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