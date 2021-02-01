外號石師傅的徐雨石今季勝出13場頭馬，而他與田泰安合作愉快，雙方合作贏過四場頭馬。

周三（3日）谷草夜賽，這對騎練將合作第一場「謎語」、第三場「靚紫荊」及第五場「雷公鑿」。

徐雨石表示，「靚紫荊」上仗在五班勝出後勁良好，今次升班對手增強，但負磅大幅調低，對這匹長途馬相當有利。

他又謂這匹八歲馬跑完狀態依然夠弗，難得再遇上2200米，當然要把握機會爭取連捷。

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