農曆新年即將來臨，周六（6日）跑鼠年最後一次日馬，到時沙田馬場將有七草三泥賽事進行，亦為2021年首度周末跑馬。

當天田草將以C跑道作賽，頭場定於下午1時正開跑，特別彩池以三T及六環彩六寶獎有多寶累積，金額分別為6,155,483及2,721,316元。

騎師方面，蘇銘倫屆時繼續停賽缺陣，潘明輝同日起停賽兩天，賀銘年由下周三（10日）開始停賽兩天。

日馬王者沈集成在這次田戰報名四駒，結果全做正選，當中包括一對王牌馬「浪漫組合」與「同有友」，以及新勝馬「超霸神駒」與有出賽優先權的「帝豪寶寶」。

當中，「超霸神駒」大勝完泥地一哩開齋後，周六增程角逐泥地1800米，有力再以放鳶戰術建功。

「浪漫組合」與「同有友」各有一定近績支持，分別有機會開齋及打破今季齋缽。

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