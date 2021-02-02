去年底國際騎師錦標賽焦點，是當時已有三年半沒有合作參賽的騎練潘頓與苗禮德。

因緣際會，兩人當時經馬會配馬後憑「健康在望」再續前緣。

而騎者亦是繼17年6月11日的「川河領駒」，再為苗禮德馬房效力。

「健康在望」在直路上潘頓力策衝上，超越莫雷拉座騎「進力之城」掄元。

賽後，當潘頓贏馬後返回沙圈，騎者在馬上向苗禮德送上飛吻，而兩人合照影完頭馬相後，潘頓鬼馬地把頭挨向苗禮德胸口，搞笑一番！

雖然「健康在望」周三（3日）再戰谷夜，鞍上人已換上田泰安，但本身上仗可力壓「進力之城」掄元，而後駒再出即可補中，足見前駒實力不弱。

「健康在望」如今操好再戰谷草一哩，由最近苗廐主攻手田泰安壓陣，有權再創佳績。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199