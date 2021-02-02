近兩次谷戰都有三落四班馬即勝，分別是「英明勇將」（呂廐）和「實力飛駒」（蘇廐），兩駒過往皆在四班賽贏過。

明晚（3日）新一輪谷戰，符合上述條件馬只有兩匹。

當中，第一場四班1200米「精彩有你」（姚廐），上仗跑谷草三班一哩起飛搏失。

如今落班大幅縮程跑1200米，部署似早前贏泥地1200米開齋的廐侶「百寶袋」（姚廐），值得捧場。

第二場四班1200米「特醒」（賢廐），至今獲兩冠兩亞均在四班賽取得，本身狀態已復勇，降班跑有殺着。

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