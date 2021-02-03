今期（3日）快活谷賽事，第三場四班2200米的「活力得勝」 ，上場爭同程由史卓豐策騎，中段變奏貫注到底成功爆冷，發揮出色。

今仗人馬原裝配搭再戰，史卓豐希望此馬能再下一城，為自己打打氣。

史卓豐說：「今季是我在港從騎的第六季，暫時只能用Quiet來形容。」

「今季我沒有太多實力座騎，今期谷戰我只策兩駒，我在大賽也缺乏機會，我希望能贏多些馬提升自信心。」

「新勝馬『活力得勝』上場在我胯下中段變奏，順利交出頭馬，表現出色。」

「我認為牠加分後仍有競爭力，今場仍在谷草同程攻堅，只要交回上場的水準，可望再添食。」

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