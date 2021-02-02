羅富全季內勝出33場頭馬，暫時排練馬師榜第四位。

周三（3日）谷草夜賽，羅富全派出六駒上陣，其中一匹實力馬是第八場「三生好運」。

羅富全指出「三生好運」有個特別地方，出頭後就會失去目標，這點可以解釋牠為何今季屢次跑近，而始終未能重敲勝門。

羅富全說：「『三生有運』之爭勝關鍵，是鞍上人的發力點，要拿揑得十分準確。」

「因為馬兒一出頭便放軟手腳，所以經常只跑入位置，因此比較難出頭，今場真是要靠潘明輝的臨場發揮。」

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