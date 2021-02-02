馬會於今天（2日）傍晚發佈有三匹現役賽駒退役，當中老牌子彈馬「實力飛駒」（蘇保羅馬房）上周三夜賽（1月27日）重配贏馬拍檔潘頓爆冷贏馬，取得本身近兩年以來首場勝仗，隨即光榮引退。

總結「實力飛駒」在港服役六季共上陣46次，獲8冠4亞，累積獎金725萬元。

另外，資深馬主富商林建名，上月8日因淋巴癌在養和醫院離世，享年84歲，其名下最後一匹現役賽駒「娛樂大少」（馬主登記為林建名遺產執行人）亦宣佈退役。

「娛樂大少」出賽至今跑過11仗未曾上名，其練馬師何良現時養馬量又跌至30駒以下。

韋達馬房「和諧神駒」上季於新馬賽初出即入Q，但四歲馬因傷患兩戰過後今季未再上陣，至今日除名。

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