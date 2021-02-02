新春佳節即將到來，雖然疫情下冇得出外遊埠，又好難四處拜年，就連黃大仙廟、車公廟等亦暫停開放，市民冇辦法排隊裝頭炷香祈福，非常唔習慣！

不過唔緊要，我哋可以就地取材，揀啱口罩嚟戴的話，一樣可以喺牛年轉大運！就好似啲馬仔，笠個眼罩可以變身一樣，只要戴啱顏色口罩，好運自然接踵而來！

《蘋果馬經》請到碧霞老師，為大家指點迷津，佢會講解乜嘢生肖戴乜嘢顏色嘅口罩，可以幫助大家趨吉避凶！

想知就記得要Click入嚟睇片啦！

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祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

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忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

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