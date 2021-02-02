蔡神仙蔡約翰，1月正式歸位啦！

佢呢個月豪奪14Win，當中仲有三次起孖、兩次連中三元，現時落後榜首方嘉柏兩場頭馬咋，氣勢如虹。

另一位強勢練馬師告東尼，1月份亦贏咗10Win咁多，其中近三次賽事有兩次起孖、一次戴帽，走勢同樣凌厲，進佔練馬師榜第三位。

沈集成、呂健威兩位華籍倉主喺1月份分別贏9Win同8Win，成績一樣標青。

反而羅富全呢個月比較失色，僅贏4Win守住練馬師榜第四（亞軍次數不及東廐）。

另外，容天鵬呢個月大爆發，合共贏咗6Win咁多，須知佢季內暫時贏得11Win，換言之過半數頭馬係啱先呢個月贏得，認真犀利。

此一時彼一時，季初瘋狂贏馬嘅練馬師方嘉柏，1月份僅得5Win。

連同去年12月嘅4Win，佢一連兩個月嘅頭馬數字單手數得晒，四歲馬系列牌面馬「喜豐寶」亦不幸戰死沙場，黑氣未除。

但講到最失望就當然係希斯啦！今季佢載譽歸來，雷聲大、雨點小，今季暫時都係得10Win，1月更加執得1Win咁大把，真心輸到馬迷嗌救命。

兩位華籍冠軍級練馬師葉楚航同姚本輝，僅分別贏1Win及2Win，亦難向江東父老交代。

展望2月，相信蔡約翰只要繼續以質新PPG攻堅，超越方嘉柏係遲早嘅事，反而告東尼經過1月份狂攻，2月或踏入回氣期。

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