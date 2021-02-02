周末（6日）沙田十場泥草地日馬賽事，蘇銘倫和潘明輝停賽。焦點落在希廐明星馬「人和家興」身上，此駒上場配薛恩熱到1.6倍，結果跑梗頸四，今場易配周俊樂拼個明白。

第二班1600米草地：「星運子爵」上場在莫雷拉胯下搏失跑第二，雷神揀騎新勝馬「電路三號」，「星運子爵」由巴度接手。

「翠湖飛鷹」上場在彭國年胯下得第八名，今場回配人馬合作曾贏過3W的田泰安。彭國年則改策希廐「倬躍錦標」。

第三班1000米草地：在港一出即勝的「連連歡樂」，再出兩戰熱倒，結果轉投東廐，並於周末首次出賽，強配莫雷拉出擊。

第三班1200米草地：「人和家興」在港兩戰兩勝，上場在薛恩胯下熱倒得第四，今場初配見習生周俊樂。

第三班 ­1400米草地：「浪漫組合」上場在巫顯東胯下得第四名，今場易配莫雷拉。

第四班1200米草地： 「飛馬輝煌」由小潘換大潘，此馬上場配潘明輝跑第六名，今場換上潘頓。

第五班1650米泥地：「翡翠劇院」上場落五班即在周俊樂胯下入Ｑ，今場改由潘頓操刀。

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