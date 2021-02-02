告東尼剛周日（1月31日）憑「神期大帝」及「美麗笑容」起孖，今季頭馬數字增至33場。

周三（3日）告東尼派出八駒上陣，似乎有意大舉出擊。

今晨（2日）告東尼這八匹參戰馬，分成兩批出操，牠們首先在機坪熱身圈踱步，再前往內圈操練。

雖然今晨有大閘舉行，不過當這兩批馬出操時候，告仔依然抽時間到烽火台，用望遠鏡逐匹馬觀察走勢，十分重視。

看來告東尼周三谷戰，有望連場數糊。

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