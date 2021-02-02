是次（3日）谷草夜馬共設五場1200米賽事，包括第一場、第二場、第四場、第八場及第九場。

呂健威今季在谷草1200米，成績是各廐之冠，暫51戰獲十冠四亞十一季，勝出率19%、上名率49%。

方嘉柏、沈集成及丁冠豪緊隨其後，前者累積八冠十一亞四季，沈集成獲七冠六亞，丁冠豪則有七冠兩亞七季。

反觀冠軍級練馬師蔡約翰，季內在同程暫僅取一冠五亞三季，其中一冠四亞來自旗下今戰第九場「共創繽紛」。

呂健威這次在五場谷草1200米，俱有派馬列陣，陣容不弱。

其中，第二場「信心滿滿」由馬房主攻手何澤堯主轡，值得重視。

第九場「鴻運飛鷹」上仗跑同程在潘頓胯下造快時間勝出，人馬再來可圓連捷。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199