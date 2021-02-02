周三（3日）谷戰在A跑道角逐，同一賽道今季用過四次跑馬，法國騎師巴度例有馬贏，共策32駒取得五冠四亞七季，上名率達五成。

今期巴度胯下「富存英雄」、「帖木兒」及「共創繽紛」，季內皆贏過谷草同程，巴度有望延續A跑道勝纜。

第二場四班1200米高廐「富存英雄」，上仗在同程打開勝門，亞軍「玩斗財星」再出已補中贏馬，賽績有保證。

「富存英雄」跑至四歲現在才開竅，升班負輕磅仍大有作為。

第六場二班1000米方廐「帖木兒」，上仗贏國際三級賽洋紫荊短途錦標，表現出色。

今仗落到第二班跑，卡士秤先，加上近三次跑谷草同程全勝，而且與巴度合作參戰未輸過，可期再創佳績。

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