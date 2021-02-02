今次（3日）谷草夜賽，潘頓有兩匹上次落飛馬值得跟進。

首匹是第一場四班1200米沈集成馬房「開心有利」，這匹三歲新西蘭自購新馬，出道一役走勢普通，上仗初配潘頓，雖排10檔起步，但臨場只有11倍。

此駒在閘前受到重視，票數排山倒海，最終打到5.8倍開跑，跌幅高達47%。

「開心有利」早段採取前領戰略，末段無以為繼，以第11名過終點。

今次人馬再來，改排2檔起步，應可提升名次。

另一匹是第九場三班1200米，呂健威馬房「鴻運飛鷹」，本身在港四戰一次熱過一次。

此駒上仗初由潘頓壓陣，臨場是5.2倍，閘前受到進一步支持，最後落到3.4倍成為大熱。

「鴻運飛鷹」結果在潘頓胯下一放到底，姿態從容不迫，如今以原裝配搭再戰兼排5檔出閘，可期梅開二度。

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