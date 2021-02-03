周三（3日）方嘉柏派出七駒上陣，第六場「帖木兒」及第九場「資本家」均為實力馬。

「帖木兒」跨季五場四度贏馬，表現大熟大勇，上場勝出國際三級賽洋紫荊短途錦標（田草1000米），今次重返二班作賽，鶴立雞群，方嘉柏期望此駒可以再下一城。

方嘉柏說：「『帖木兒』過往健康有許多毛病，我非常感謝蕭百君家族給予耐性，馬兒的健康受控後，即展示出應有戰鬥力。」

「我今次刻意部署此駒回師谷草，而並非留在沙田出戰其他級際賽，除了因為谷草對手較沙田弱，此駒過往在谷草賽績亮麗，也是主因。」

「『帖木兒』今場排三檔有利，而且谷草1000米路程首本，希望可以持續交出成績。」

「資本家」上場在港初出，在莫雷拉胯下跑第二，今仗雷神將繼續操刀。

方嘉柏指「資本家」上場首戰即跑第二名，很高興看到這匹自購馬，極速適應水土，今場排10檔及對手頗強，希望馬兒仍可克服難關，成功補中。

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