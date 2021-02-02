周三（3日）谷草夜賽第二場四班1200米「明欣賞」，馬主曾向欣是「威力」系主理人曾炳威的女兒。

其個人名下馬都以「欣賞」兩字為名，包括已退役的「喜欣賞」、「悅欣賞」及「無限欣賞」等。

「明欣賞」上季在田草1400米打開勝門，今季五次出賽跑獲兩亞，暫時未取得頭馬。

「明欣賞」上仗出戰田草1200米，只不敵突然神勇的「觀世界」屈居第二，已逐漸上力；今次轉戰谷草，未知幕後點睇呢？

曾向欣受訪時說：「以往『明欣賞』在谷草出賽表現一般，但練馬師賀賢向我表示，此駒現已比較成熟。」

「此駒亦上過從化操練，應是時候作出改變，讓牠再嘗試出爭跑馬地，或可交出好表現。」

「今次『明欣賞』重配潘頓上陣，上季此駒正是由他取勝，人馬合拍，所以我都有一定信心。」

「此駒上仗跑第二，我認為輸得有點不值，但跑馬始終講際遇，贏馬必須靠點運氣幫助。」

「無論如何，今季『明欣賞』已跑了兩次第二，證明牠在四班有一定實力，希望馬匹健健康康，今場可發揮出應有水準。」

而據消息透露，馬會強烈勸喻，在現時疫情未受控制下，馬主不要相約騎練外出見面。

至於早前盛傳蘇銘倫延期留港客串，據知機會不大。

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