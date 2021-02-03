潘明輝剛周日（1月31日）憑呂健威馬房「龍鼓飛揚」勇奪百週年紀念銀瓶，為這位華將帶來一場重要勝仗。

潘明輝受訪時說：「『龍鼓飛揚』下仗目標是香港金盃，將繼續由我策騎，我感謝練馬師呂健威及整個馬房團隊的支持。」

「威哥今季給予我很多實力座騎，季內我取得13Ｗ，當中六場頭馬是來自其馬房，我很感激他。」

今次快活谷賽事（3日），潘明輝獲得另一位本地練馬師羅富全支持，騎者全晚騎七駒，有五駒是來自羅廐。

潘明輝對第六場二班1000米的「辣臣」有一定信心，他說：「『辣臣』上場在田草直路賽跑第三名，我不會太驚訝，因為牠在陣上表現向來忠心準繩。」

「『辣臣』以往曾兩度在谷草1000米贏馬，我相信牠較喜愛在谷草上陣，今次回師勝途，路程有根據，希望有好發揮。」

「只是馬匹今場排9檔不算太有利，希望屆時取位順利，可以緊隨前領馬之後，爭取最佳名次。」

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199