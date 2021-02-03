在今夜（3日）谷中第二場四班1200米開跑前，騎練潘頓與賀賢季內谷戰合作成績突出。

他們最近四匹谷草合作馬全勝，結果這晚第二場賀廐五歲馬「明欣賞」由潘頓熱門取勝，延續他們的谷夜驕人近績。

「明欣賞」為潘頓與賀賢今晚（3日）首匹合作馬，此駒今季之前三次在第四班角逐已取得兩亞一殿，今仗重配贏馬拍檔潘頓又坐正，以慣用的後追跑法殺上一攻而破。

「明欣賞」為是場次熱門，獨贏賠率為4倍，但跑獲第二名則屬全場賠率最冷一駒「隨喜」（150倍）。

這匹來自蘇保羅馬房的大冷門今仗屬第二次出賽，直路尾交出凌厲後勁，以大冷門身份跑第二，連贏位派彩1,930元。

賀賢說：「『明欣賞』體重減了26磅，有少少誤會，可能與牠上上落落從化，體重因而減輕有關，對牠整體的狀態沒有太大影響。」

「今場潘頓發揮出色，因為早段在『明欣賞』之前的幾匹馬均欠缺實力，如果牠們力弱後退，可能令我駒失去爭勝機會，幸好潘頓發揮出色，在關鍵時刻揾到位。」

「此馬多次在第四班跑得接近，我一直認為牠跑快活谷1200米也有能力交出頭馬，很高興牠今場可以順利取勝。」

「明欣賞」馬主靚太曾向欣則說：「賽前我估計『明欣賞』有位置機會，沒有想到可以勝出，因為愛駒向來不太喜歡跑快活谷。」

「賽前賀賢對我表示，馬兒已經五歲大個仔，應該給牠多一次機會，結果牠今仗在谷草取勝，令我十分開心。」

第二場單Win及組合獨贏A1分別派40.5元及16元，二重彩派2,429元。

跑獲第三、四名馬匹為「海精英」與「特醒」。

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