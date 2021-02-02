今夜（3日）在跑馬地馬場舉行九場谷草賽事，方嘉柏馬房「育馬之星」在港初出角逐第七場三班1650米。

「育馬之星」在澳洲出賽七次獲三冠一亞，其中一捷在窄場滿利谷馬場1600米摘下，因此馬房部署此駒角逐谷草一哩相當合理。

「育馬之星」父系「榮譽肩章」，為2012年金玫瑰錦標（1400米）及2013年東奔一萬錦標（1350米）兩項一級賽冠軍。

雖然「榮譽肩章」服役時擅跑短途賽，然而牠的後代路程性能較受母系影響，因此「育馬之星」在港同父馬大多不乏長力，包括「必妙星」及「天賦威力」均於中長途賽事摘得頭馬。

「育馬之星」母系Latona出自知名種馬「奇異光芒」，在法國出賽時曾勝出一場2600米大長途賽事。

「育馬之星」同母哥哥「希臘脆餅」為2013年二級賽沙丘園堅尼及三級賽卡賓會錦標（均是1600米）冠軍，亦曾在2012年阿堅斯錦標（1600米）跑第三名，屬於一匹純正一哩馬。

「育馬之星」來港後試閘五次，上周五（1月29日）在郭能胯下試1200米泥閘，出閘反應不俗，然而馬匹沿途落腳較慢，因此名次較後。

從其兩線血統及其外地賽績顯示，「育馬之星」擅跑一哩途程，長力可扳至2000米，如今在港初出跑谷草一哩，料有一定作為。

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