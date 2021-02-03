馬主蘇振宇過往養過兩駒，包括「有鬥志」同「有智慧」（均已退役），都係由文家良訓練，其中只得「有鬥志」贏過一場。

所以今季蘇生再養一駒「有運來」，就轉去支持沈集成一試。

「有運來」上場初出跑四班田草1200米，早段搶前，末段無以為繼落敗，今晚（3日）馬匹跑第四場四班1200米有三大變數，分別係轉谷草、換潘頓同加眼罩。

其實上個月「有運來」已由潘頓過檔，渡江試課1200米谷閘，當時仲戴埋眼罩，結果由頭放到尾，贏到89分自購馬「金哥兒」同80分嘅「劍飛天」（均屬苗禮德馬房）。

難怪潘頓操完同場「晉神」（葉楚航馬房）都唔騎，一心一意為「有運來」效力，論馬隨時可變身。

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