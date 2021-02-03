第六場第二班1000米：「天祿」上場久休復出跑田草1200米，58倍擺明想熱身，點知跑到一個接近嘅第六名。

賽後加强操練兼試閘，今仗（3日）跑番首本戲谷草1000米應打真軍。

昨日（2日）開飛4.1倍，5點3.9倍大熱，現時4.8倍W，1.6倍P，早飛到位夠信心。

今仗排到好位，同場快馬多有利佢跑法，而且今季只跑一仗，相比起同場對手亦賺體力，可作贏位兼投。

「平常心」今季大熟大勇，近四仗跑谷草1200米獲3W1P，今仗小休再出縮程跑谷草1000米絕不可睇低。

昨日開飛7.8倍，5點落到5.9倍，現時再落到3.4倍W，1.4倍P。

信心飛多，反映升班跑都唔怕，今場一定要拖。

「辣臣」重跑贏馬路程谷草1000米應有把握，昨日開飛10倍，5點9.6倍，現時14倍W，3.2倍P。

有早飛，企得好硬淨，要入三甲應唔難。

「大紅包」今仗亦係回師勝程，昨日開飛7.8倍，5點落到6.3倍，現時5.6倍W，2倍P大熱。

早餐飛有兼且越嚟越勁，睇飛有信心贏馬喎。

提供：6大紅包、4天祿、5平常心、9辣臣

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