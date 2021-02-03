第七場第三班1650米：「健康在望」上場贏同程表現出色，相隔兩個月再跑同程，操練未有鬆懈，今期（3日）用田泰安威力冇减。

昨日（2日）開飛14倍，5點落到7.2倍，現時6.2倍W，2.1倍P。有墊底飛，臨場再落啲飛就似樣。

「家樂飛駒」前仗跑田草1600米第二水準高，今仗轉跑谷草1650米，似想捨難取易。

昨日開飛24倍，5點大幅落到7.6倍，現時再落到6.7倍W，2.2倍P。

早飛勁，好有信心，睇吓潘頓可晤可以幫鄭廐增添寶貴頭馬。

「行雲流水」上場轉跑谷草1200米路短，今仗增程跑1650米就對辦啲。

昨日開飛36倍，5點落到12倍，現時13倍W，4.6倍P。

睇飛有些少信心，今場排到黃金1檔有利發揮，可博冷位。

「進力之城」上場再贏同程，形勢夢幻到一絕。

今仗再跑轉用周俊樂，昨日開飛57倍冷得過份，5點落番8.9倍，現時6.3倍W，1.9倍P。

早飛有但晤多，始終雷神晤騎而上場又交代咗，如有賠率都還可兼顧。

提供：2家樂飛駒、4健康在望、8行雲流水、6進力之城

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