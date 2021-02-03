法籍型男騎師巴度自1月10日夥拍「連連行運」（蔡廐）及「合夥年代」（賢廐）起孖以來，一直逢跑必輸，沒有贏馬已三個半星期。

今次（3日）九場谷草夜賽，巴度知恥近乎勇，他夥拍沈廐「動力飛鷹」勝出第三場四班2200米賽事，重返久違的凱旋門。

巴度季內四度出戰谷中2200米獲兩冠兩季全上名佳績，其中包括夥拍「動力飛鷹」獲得兩冠一季，人馬合拍。

沈集成馬房踏入2021年氣勢旺盛，除在1月20日谷中夜馬交白卷外，其餘九個賽日皆有頭馬進賬。

沈集成說：「『動力飛鷹』表現一直很穩定，上仗唔好彩，大隻馬塞死遲了望空。」

「今場守二疊，望空後走得舒服，這是牠最佳的跑法。」

「我希望牠可最多只被加六分，下仗仍可跑四班賽，如果升上第三班跑則比較下風。」

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第二至四名順序為「榮惑」、「榮冠大道」及「情趣」。

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