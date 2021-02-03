「勇敢」系馬主林建康上年喺英國染上新冠肺炎，一度有生命危險，最終都大步檻過，現時健健康康，更有時入馬場支持愛駒出賽。

不過今季林建康名下兩駒「勇敢皇者」同「勇敢動力」（均屬告東尼馬房）都未贏過，俗語有云「大難不死必有後福」，相信後福有機會喺今晚發生。

「勇敢皇者」轉去告仔手上，上場跑谷草1650米夠膽用見習生陳嘉熙偷襲，趁住步速拖慢，中段提早發力，只可惜終點前俾當弗嘅「冠寶駒」（苗禮德馬房）啄贏咗。

今晚（3日）「勇敢皇者」原庄配搭跑第五場第四班一哩，檔位由七檔變為一檔，條件當然唔同晒，相信告仔會想辦法向馬主交代贏番場。

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