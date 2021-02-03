賽後報告帶給馬迷不少有用資訊，好似剛周日（1月31日）田戰，第八場「超速」上仗跑第三驗到不良於行；第九場「三圓䮭路」上仗大敗驗到氣管有痰，證明搏失皆情有可原，結果兩駒再出即包辦第八口孖寶，派彩有一千九百多元好和味。

今晚（3日）谷戰，「開心有利」、「勁瀟灑」和「輝煌芯」上仗落敗皆有因，提防可大變身。

第一場四班1200米，沈廐「開心有利」在港初出跑同程落飛輸唔遠，走勢吸引，上仗氣管有痰才大敗，潘頓肯再騎兼排二檔，有力食頭糊。

第四場四班1200米，羅廐「勁瀟灑」兩捷皆在同程取得，路有專長，上仗氣管有血無段好睇，賽後運往從化試閘第三，健康已無礙，小心重現真身出冷。

第八場三班1200米，韋廐「輝煌芯」上仗軟顎移位跑包尾，不可作準，曾試谷閘跑第三，加上同父馬「舞士精神」擅同程，轉場有權由蟲變龍。

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