榜首騎師莫雷拉在上次（1月31日）賽事因不小心策騎方廐「精彩非凡」，將於年初三（14日）賀歲賽起停賽兩日。

在相關罰則生效前，今夜（3日）他於谷中繼續數糊，強勢完成賽日13連勝。

雷神自去年12月20日開始次次有馬贏未斷纜，在今晚第四場四班1200米，他更與練馬師葉楚航取得一年多以來合作首捷。

翻查資料，莫雷拉對上一匹葉廐頭馬已是2019年12月21日田戰「神火金剛」，而騎練今晚唯一合作馬「晉神」影相之下險勝而回。

五歲自購馬「晉神」最近連續三場配見習生周俊樂死火，如今復配大師傅即取本身季內第二Win。

「晉神」馬主晉神團體成員黃俊雄說：「我十分開心剛周日（1月31日）在沙田憑名下的『神期大帝』（告東尼馬房）贏馬，今晚又以團體馬『晋神』取勝，一周內拉兩次頭馬，我真是非常好運。」

「『晋神』上場際遇不好，落敗可以原諒，其實馬兒的狀態一直保持得很好。」

「牠的身形細小，今仗負131磅比較重，令我們有點擔心，幸而莫雷拉發揮出色。」

第四場單Win及組合獨贏A2分別派58元及26.5元，二重彩派532元。

至於跑獲第二至四名馬匹為「爸巴閉」、「怪獸厨神」與「陽明高高」。

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