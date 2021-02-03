方嘉柏與蘇保羅馬房在今天（3日）馬會發佈的轉廐馬名單中，雖分別獲得賽駒來投，但同時各有馬匹退役。

上季中轉方廐後四捷兼勇奪上季尾三級賽精英碟的「與龍共舞」功成身退，這匹七歲馬今季亦曾於三級賽婦女銀袋上名。

這匹由著名導演王晶（原名王日祥）持有的自購馬，在港服役四季共得六冠一亞三季，累積獎金高達922萬餘元。

蘇保羅旗下「幸運大兄」在上周三（1月27日）谷戰跑獲亞軍，但賽後發現右前腿受傷，結果這匹曾獲四Win的六歲馬被安排結束競賽生涯。

同日亦宣佈沈集成馬房一對馬除名，分別是最近在谷草1650米獲取第五捷的「永益善」，以及巴西自購馬「協霸神駒」；後駒在港雖只曾三捷，但總獎金卻有866萬多元，成就不錯。

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