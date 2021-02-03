第三場四班2200米：「開心日子」眾所周知係長途馬，對上兩仗跑谷草1650米就明顯係熱身，為今仗做好準備，今仗重跑贏馬路程目標所在。

昨日（2日）開飛16倍，5點輕輕落到12倍，現時15倍W，4.8倍P，有墊底飛，今場最佳冷門。

「牛精輝煌」又係一匹長途馬，今季跑咗七場全敗，但上場跑同程終於見番到腳影，今仗再跑用何凙堯有點奇怪，因為過住呢個騎練組合係冇乜交收，似乎想搵個硬淨啲搏馬喎！

昨日開飛8.9倍，5點9.1倍，現時企住10倍W，3.4倍P，睇飛有一定信心。

今仗排到好位，形勢好，要預佢一票。

「榮惑」連續兩仗僅以短距離屈居亞軍，今仗再跑同程，似要砌贏為止。

昨日開飛3.5倍大熱，5點落到2.5倍重飛，現時2.7倍W，1.2倍P，WP早飛勁，信心就夠喇。

不過，近兩仗都用咗力，再今次加上只得廿零蚊，就要諗吓博晤博佢。

「活力得勝」上場爆冷贏同程，今仗再跑要多負十磅兼上場食得好飽，現時有16倍都仲可兼顧，如熱就唔要啦！

「情趣」上仗跑同程第四表現唔差，今仗評分相比起季初已減14分之多，今仗再跑同程用郭能應會跑近。

昨日開飛只得5.1倍多飛，5點回上10倍，現時企住11倍W，3.5倍P，有墊底飛，今場半冷之選。

提供：9開心日子、6牛精輝煌、7榮惑、5情趣

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