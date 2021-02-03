第一場四班1200米：「快樂歡騰」上場跑同程在薛恩胯下27倍差啲爆冷成功，可惜埋門被頭二馬追過得第三，但水準算不錯。

今仗原裝配搭再跑同程，有幸排到1檔應係出頭黃金機會。

昨日（2日）開飛6.3倍，5點落到4.3倍大熱，現時3.7倍W，1.5倍P，早餐墊底飛勁。

今場形勢會好跑，只要薛恩發揮正常應可贏馬，不妨WP捧場。

「開心有利」前仗初出跑同程有走勢，但上場再跑同程熱門冇影，睇走勢似試馬，今仗潘頓再騎。

昨日開飛15倍，5點落到8.3倍，現時6.5倍W，2.5倍P，墊底飛到位。

今仗排到好位應會留番住跑，潘頓肯再跑就應唔會錯嘅，要兼顧。

「陽明亮亮」今季跑五次同程2W3P，演出超凖，今仗再跑同程。

昨日開飛8.2倍，5點落到4.6倍，現時4倍W，1.4倍P。早飛相當重，睇飛應穩入三甲。

「精彩有你」已連跑兩仗谷草1650米冇表現，但其實係試馬，今仗縮程跑谷草1200米似有啲嘢喎。

昨日開飛2.1倍大熱好古怪，5點回上10倍，現時18倍W，5.5倍P，早有墊底飛，如臨場落飛一定要跟。

提供：7快樂歡騰、8開心有利、1精彩有你、5陽明亮亮

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