澳洲籍騎師薛恩早前續牌成功，可以騎至煞科，1月底更夥拍「勁搏」（蔡約翰馬房）贏出經典一哩賽，成個人可以用翻生嚟形容。

其實早前外界好多人都認為佢未必可留低，因為季初成績真係麻麻，不過佢為人樂觀面對，終於守得雲開見月明。

今期（3日）薛恩騎五匹馬，比上星期三（1月27日）多兩匹，處境有改善。

其中，頭場「快樂歡騰」（蘇偉賢馬房）季內三戰都由佢主轡，上仗放到拉士幾步，先畀「雪戰神駒」（高伯新馬房）同「陽明亮亮」（呂健威馬房）追過拎到第三。

「快樂歡騰」再跑谷草1200米，有運執埋1檔起步，更加如魚得水，有利薛恩增添頭馬。

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