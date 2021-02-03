文家良自去年12月16日憑大熱門「機緣巧俠」勝出四班谷草1650米以來一直守齋，成為今晚（3日）谷中夜賽舉行前，唯一於2021年未有頭馬進賬的練馬師。

結果在第五場四班1650米，文廐大熱門「勁力威龍」在莫雷拉胯下雖然一度遭遍碰撞事件，但最終還是後上一攻而破。

此駒除替文家良敲響新一年勝鼓外，還讓自己打破服役齋缽。

文家良馬房今季集中在谷草賽事搏殺，須知馬房季內十場頭馬之中，有八場出自此場地。

莫雷拉憑「晉神」及「勁力威龍」囊括第四口孖寶，本身已連續八個賽事日獲得起孖或中三元佳績，可謂銳不可擋。

當莫雷拉策騎「勁力威龍」 返回沙圈時，突然大叫very lucky（非常幸運）和unbelievable（難以置信），原來因他在途曾被擠碰，最終仍可取勝，故自覺十分幸運。

文家良說：「『勁力威龍』轉第一次彎位時，發生擠碰事件。」

「『馭風行』壓向『福喜多多』, 令「勁力威龍」的騎師莫雷拉失去平衡，好彩雷神非常醒目，順利為馬兒取勝。」

「此馬每次都有接近的表現，可惜唔好彩贏唔到，可能與牠未成熟有關。」

「希望牠更趨成熟後，可繼續有好表現。」

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第二至四名順序為「奇真」、「馬爾代夫」及「西利哥」

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