周三（3日）谷草賽事用A跑道作賽，馬會目前掛好地牌，度地儀指數為2.70，預計將於第五場後進行壓地，頭場開跑時間為傍晚6時45分。

睇番最近1月6日同一移欄賽事，9檔或以外馬無一能勝，而且壓地後四場賽事，1檔馬共贏三場。

至於頭馬中，共有六駒守前四位入直路建功，如「富存英雄」、「上校」及「嘉應精英」均擺前帶到，故此具前速之中內檔馬仍可優先留意。

今戰列陣馬中，第二場「富存英雄」上場初戰谷草A欄即前置開齋，贏完等番同一欄位再跑，可期好開續好。

另外，第四場「怪獸厨神」過去跑谷草A欄一次即勝，回師強項抽2檔起步，有力回復理想表現。

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