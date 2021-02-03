第四場四班1200米：「勁瀟灑」季初贏完同程後再跑三仗走樣，今仗小休兩個月在從化操足再上陣，體力上佔優。

昨日（2日）開飛19倍，5點落到10倍，現時有21倍W，5.3倍P，隔夜明顯有墊底飛，今場最佳半冷。

「怪獸厨神」上場跑谷草1000米雖然第六，但後上走勢唔差，今仗增程跑谷草1200米，排到好位兼強配巴度，明顯有心出擊。

昨日開飛11倍，5點企住10倍，現時落到9倍W，3倍P，早餐飛到位。

今場形勢對呢匹馬有利，一定要兼顧。

「陽明高高」上場終贏同程，今仗原裝配搭再戰，雖然加咗負磅，但依然有一定爭勝力。

昨日開飛10倍，5點輕輕落到8.1倍，現時5.5倍W，1.8倍P。

雖然信心飛冇上場咁多，但三甲點都要預佢一票。

「爆谷」上場初出跑谷草1000米，在無飛之下輕鬆跑第七名，熱身啫！

今仗增程配上蔡明紹，近排呢個師徒組合有交收。

昨日開飛7.9倍，5點回上11倍，現時25倍W，5.6倍P。

早飛唔算多，但博冷就唔需要太介懷，唔係咩嘢叫做博冷呀！

提供：12勁瀟灑、11怪獸厨神、9陽明高高、7爆谷

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