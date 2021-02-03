馬會今天（3日）宣佈，獲得香港政府准許，由2021年起將越洋轉播賽日數目由23日增加14日至合共37日，並可於歇暑期間（7月至8月）越洋轉播賽事。

去年馬會8月16日從星洲轉播克蘭芝賽馬日來港受注，可說是馬會破天荒之舉，須知以往馬季結束後，均不會有任何海外賽事轉播來港受注。

如今政府向馬會開綠燈，正式批准馬會在歇暑期轉播海外賽事，因此英國日蝕大賽、英皇錦標、法國傑克莫華大賽等在暑期舉行的經典大賽，有望初次進行越洋轉播。

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